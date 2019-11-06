Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 81vom 06.11.2019
Folge 81: Kleine Brüste, fette Kiste - trotzdem bin ich sexy!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei sexy Viktoria werden die Männer schwach: Allein der Anblick ihrer großen, prallen Rundungen lässt ihren Bewunderern den Atem stocken. Auch vor Julia ist kein Mann sicher, denn ihre Waffen sind ihre kleinen Brüste und ihr großer Hintern. Wird Robin, der eigentlich auf schlanke Frauen steht, ihrem Charme erliegen? Für Eve Champagne sind die Männer leichte Beute. Wenn sie sich zeigefreudig gibt, haben die Kerle keine Chance ... Rechte: Sat.1

Britt

