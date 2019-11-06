Staffel 12Folge 94vom 06.11.2019
Folge 94: Geständnis: Du bist nicht meine einzige Liebe!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit hasserfülltem Blick attackiert Manuel seinen ehemals besten Freund Daniel: "Du miese Ratte hast Dich an die Mutter meines Kindes herangemacht". Doch damit nicht genug: "Nikita und ich lieben uns", gesteht Daniel. Sie will jedoch nur einen Kuss zugeben und faucht Manuel an: "Du hast mich total mies behandelt!" Aber was ist nun wirklich passiert? Spielt sie ein falsches Spiel mit beiden Männern? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1