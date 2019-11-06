Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 97vom 06.11.2019
Folge 97: Dunkle Vorahnung: Mein Vertrauen hast Du nicht verdient!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Daniel und Belinda sind 15 Jahre zusammen und haben sechs Kinder. Eigentlich war immer alles gut, bis das Gerücht aufkam, Daniels Cousin André könnte der Erzeuger von Daniels Sohn Sean sein. Seitdem hängt der Haussegen schief und Daniel traut Belinda nicht mehr über den Weg, weil sich die Gerüchte in seinem Kopf festgesetzt haben. Mit einem Vaterschaftstest kann nur noch Britt helfen. Rechte: Sat.1

