Britt

Staffel 12Folge 98vom 06.11.2019
Sexy Hausfrau - Heute zeig ich mich in Strapsen!

Folge 98: Sexy Hausfrau - Heute zeig ich mich in Strapsen!

Folge vom 06.11.2019

Samanta putzt und kocht gerne zu Hause in Strapsen. Sie muss immer sexy aussehen und für ihren Partner und die Männer verführerisch sein. Karla als erfahrene Hausfrau wird dabei ganz übel, wenn sie sich Hausfrauen in Strapsen vorstellt. Für sie sind diese Frauen einfach nur Schlampen. Was sagen die Männer dazu und wird Birgit im Lackkostüm bei den Kerlen landen? Rechte: Sat.1

