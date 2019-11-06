Staffel 9Folge 1vom 06.11.2019
Britt
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Christina ist mit ihrer 14-jährigen Tochter Leonie völlig überfordert: "Ich habe Leonie nicht mehr im Griff. Sie macht, was sie will. Wenn es so weitergeht, landet sie im Heim!" Als Leonie das hört, stürmt sie die Bühne: "Du bist eine schlechte Mutter und hast mir gar nichts zu sagen!" Kann Christina noch zu ihrer Tochter durchdringen? Rechte: Sat.1
