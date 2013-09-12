Staffel 9Folge 202vom 12.09.2013
Britt deckt auf: Schamlose SexbetrügerJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 202: Britt deckt auf: Schamlose Sexbetrüger
42 Min.Folge vom 12.09.2013Ab 6
"Du hast mich immer betrogen, als ich zur See fuhr und das Geld für die Familie verdient habe", beschwert sich Rüdiger. "Ich war Dir immer treu und Du bist auch der Erzeuger der Kinder", entgegnet seine Exfrau Alexandra. "Meine Geschwister und ich sind von Rüdiger im Suff immer wieder geschlagen worden", wettert Saskia, die Tochter von Alexandra. Ist Rüdiger wirklich eine gewalttätiger Trunkenbold? Und ist er der Erzeuger seiner drei Kinder? Britt deckt es heute auf!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1