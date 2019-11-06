Staffel 9Folge 10vom 06.11.2019
Britt
Folge 10: Showdown: Heute entkommst Du mir nicht!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sarifa machen Dawids nächtliche Rollerausflüge zu schaffen. Sie glaubt, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Sie misstraut ihm und ist sich sicher, dass Dawid eines Nachts mit ihrer Schwester Sex hatte, während sie im Nebenraum schlief. Und: Mike kennt viele Mädchen und bekommt ständig eindeutige SMS. Was ist da dran? Erlebt seine Freundin Diane heute ihr blaues Wunder? Und: Dirk stellt seiner Frau Natascha ein hartes Ultimatum - wie wird sie reagieren? Rechte: Sat.1
