Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 10vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sarifa machen Dawids nächtliche Rollerausflüge zu schaffen. Sie glaubt, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Sie misstraut ihm und ist sich sicher, dass Dawid eines Nachts mit ihrer Schwester Sex hatte, während sie im Nebenraum schlief. Und: Mike kennt viele Mädchen und bekommt ständig eindeutige SMS. Was ist da dran? Erlebt seine Freundin Diane heute ihr blaues Wunder? Und: Dirk stellt seiner Frau Natascha ein hartes Ultimatum - wie wird sie reagieren? Rechte: Sat.1

