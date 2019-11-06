Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 14vom 06.11.2019
DNA-Beweis: Jetzt kommt raus, ob Du mein Kind bist!

Folge 14: DNA-Beweis: Jetzt kommt raus, ob Du mein Kind bist!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Oma Bärbel zweifelt nach einem Jahr daran, dass Pia ihre Enkelin ist. Ihr Sohn Kai ist über diese Behauptung empört, genau so wie seine Freundin Sandra: "Keiner ist gut genug für meine Mutter." Anne, die ältere Schwester von Kai, wirft Sandra ebenfalls vor, Kai zu betrügen: "Sandra hat auch keine Ahnung von Kindererziehung und für Fahrten nach Polen gibt sie ihre Kinder weg." Wie wird dieser Schlamassel für Sandra ausgehen? Eins steht fest: Das Ergebnis versetzt alle in Staunen! Rechte: Sat.1

