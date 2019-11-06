Staffel 9Folge 15vom 06.11.2019
Überraschungsbaby: Ich wusste nicht, dass ich schwanger bin!
Britt
Folge 15: Überraschungsbaby: Ich wusste nicht, dass ich schwanger bin!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nichtsahnend ging Gabi zur jährlichen Routineuntersuchung zum Frauenarzt. Der ließ die Bombe platzen: "Sie kriegen in 14 Tagen ein Kind." "Gabi kann mir nicht erzählen, dass sie nichts von der Schwangerschaft gemerkt hat!" poltert Stefanie, die im siebten Monat schwanger ist und sich täglich einige Zigaretten gönnt. Das wiederum erhitzt die Gemüter; doch auch Jean sorgt mit ihrer Abtreibung für Zündstoff. Rechte: Sat.1
