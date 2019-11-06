Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 153vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Rätselhafte Samenspender

Folge 153: Britt deckt auf: Rätselhafte Samenspender

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hat ein Frauenarzt mitgeholfen, Ewald ein Kind unterzujubeln? Diese Vermutung hat Ewald, seit sieben Jahren verheiratet mit Anja, deren Leben zur Zeit die Hölle ist. Die ewigen Unterstellungen und Zweifel haben schon dazu geführt, dass Ewald Zuhause rausgeflogen ist und auf dem Campingplatz wohnt. Vier Kinder haben deswegen im Moment keinen richtigen Vater und 15 gemeinsame Jahre stehen auf dem Spiel. Kann Britt helfen? Rechte: Sat.1

