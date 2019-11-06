Staffel 9Folge 162vom 06.11.2019
Britt
Folge 162: Sex-Streik: Warum schläfst du nicht mit mir?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei Fidan und Sonja läuft nichts mehr - ihr Sexleben ist alles andere als aufregend. Fidan fühlt sich zurückgewiesen und ist daher frustriert, seine Freundin ist nur noch angewidert von ihm. Und: Scott hingegen kann die Finger nicht von Maria lassen. Sie fühlt sich als bloße Sexmaschine. Sie stellt ihrem Freund daher ein Ultimatum, mit dem er so nicht gerechnet hat. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1