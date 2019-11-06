Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 166vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Hemmungslose Sex-Betrüger

Folge 166: Britt deckt auf: Hemmungslose Sex-Betrüger

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Sarah erfahren hat, dass ihr Freund Murat bei einer Prostituierten war und Sex mit ihr hatte, fordert sie einen Lügendetektortest. Denn sie vermutet, dass das nicht sein erster und einziger folgenschwerer Besuch im Bordell gewesen ist. Murat weist alle Vorwürfe von sich. Seine Begründung: Nachdem Sarah ihn scheinbar grundlos bei der Polizei angezeigt hat, braucht er ihr nichts mehr zu beweisen - die Vertrauensbasis sei ohnehin erschüttert. Trennen sich die beiden? Rechte: Sat.1

