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Britt

Staffel 9Folge 167vom 06.11.2019
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Gedächtnisschwund: Von wem hab ich das Kind?

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Folge 167: Gedächtnisschwund: Von wem hab ich das Kind?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Vaterschaftsfrage bezüglich des kleinen Fabian ist vermeintlich ungeklärt - so sieht das zumindest Sven. Da seine Freundin Jenny nach anderthalb Jahren Beziehung immer noch mit ihrem Ex Rene zusammenwohnt, kommen ihm Zweifel. Doch Jenny traut sich aus Angst vor Rene nicht, mit ihm Schluss zu machen. Laut Jenny kann definitiv nur Sven als Vater in Frage kommen. Wird er ihr glauben? Rechte: Sat.1

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