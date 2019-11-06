Staffel 9Folge 167vom 06.11.2019
Gedächtnisschwund: Von wem hab ich das Kind?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 167: Gedächtnisschwund: Von wem hab ich das Kind?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Vaterschaftsfrage bezüglich des kleinen Fabian ist vermeintlich ungeklärt - so sieht das zumindest Sven. Da seine Freundin Jenny nach anderthalb Jahren Beziehung immer noch mit ihrem Ex Rene zusammenwohnt, kommen ihm Zweifel. Doch Jenny traut sich aus Angst vor Rene nicht, mit ihm Schluss zu machen. Laut Jenny kann definitiv nur Sven als Vater in Frage kommen. Wird er ihr glauben? Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-13: Sat.1 & © Season 11: Sat.1 Gold