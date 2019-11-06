Staffel 9Folge 170vom 06.11.2019
Folge 170: Sextoys statt Puppen - Meine Tochter ist frühreif!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 15-jährige Irina ist frühreif, was sich darin äußert, dass sie Sex mit erwachsenen Männern will und ihren ersten Freund schon mit elf Jahren hatte. Ihre Mutter Silke verzweifelt deshalb. Um an ihr Ziel zu kommen, schleicht sich Irina heimlich aus dem Haus, um auf Partys zu gehen. Im Studio treffen Welten aufeinander, als Manuela, Mutter von vier Kindern, erzählt, dass sie nichts von Verboten hält und Sex mit 15 Jahren für sie kein Problem darstellt. Ärger ist programmiert. Rechte: Sat.1
