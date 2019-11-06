Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

Staffel 9Folge 170vom 06.11.2019
Joyn Plus
Sextoys statt Puppen - Meine Tochter ist frühreif!

Sextoys statt Puppen - Meine Tochter ist frühreif!Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 170: Sextoys statt Puppen - Meine Tochter ist frühreif!

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 15-jährige Irina ist frühreif, was sich darin äußert, dass sie Sex mit erwachsenen Männern will und ihren ersten Freund schon mit elf Jahren hatte. Ihre Mutter Silke verzweifelt deshalb. Um an ihr Ziel zu kommen, schleicht sich Irina heimlich aus dem Haus, um auf Partys zu gehen. Im Studio treffen Welten aufeinander, als Manuela, Mutter von vier Kindern, erzählt, dass sie nichts von Verboten hält und Sex mit 15 Jahren für sie kein Problem darstellt. Ärger ist programmiert. Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen