Staffel 9Folge 188vom 06.11.2019
Britt
Folge 188: Wanderhure - ich geh mit jedem Mann ins Bett!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nathalie ist Tänzerin mit Leib und Seele. Noch dazu nutzt sie dabei jede Gelegenheit, Männer heiß zu machen und nach Belieben mit nach Hause zu nehmen. Collin, ebenfalls Tänzerin und Nathalies Kollegin, bewertet ihr Verhalten als rufschädigend. Sex und Beruf gehören laut Collin getrennt. Wie denken Britts Studiogäste darüber? Eine hitzige Debatte ist vorprogrammiert. Rechte: Sat.1
