SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 21vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ursulas 15-jährige Tochter Lisa-Marie hat vor vier Monaten Jermaine zur Welt gebracht. Nun wird dem Mädchen von ihrem Ex-Freund Scott unterstellt, sie sei fremdgegangen - und seine Mutter Thekla unterstützt seine Ansicht. Doch dann packen Ursula und Lisa-Marie über Scott und Thekla aus. Äußerst spannend wird es, als Britt herausfindet, wer nun tatsächlich der Vater von Jermaine ist. Rechte: Sat.1

