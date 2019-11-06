Staffel 9Folge 33vom 06.11.2019
Liebesfluch! Müssen wir uns heute trennen?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 33: Liebesfluch! Müssen wir uns heute trennen?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Galli ist außer sich vor Wut! " Mein Freund Maik liebt mich nicht mehr und treibt es auch mit Kerlen" schnaubt sie wütend und will endlich wissen, woran sie bei ihm ist. Maik bleibt ganz ruhig und beteuert, Galli über alles zu lieben. Doch dann kommt der Lügendetektortest und Galli fährt zur Höchstform auf. Was hat Maik ihr verschwiegen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1