Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 33vom 06.11.2019
Joyn Plus
Liebesfluch! Müssen wir uns heute trennen?

Liebesfluch! Müssen wir uns heute trennen?Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 33: Liebesfluch! Müssen wir uns heute trennen?

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Galli ist außer sich vor Wut! " Mein Freund Maik liebt mich nicht mehr und treibt es auch mit Kerlen" schnaubt sie wütend und will endlich wissen, woran sie bei ihm ist. Maik bleibt ganz ruhig und beteuert, Galli über alles zu lieben. Doch dann kommt der Lügendetektortest und Galli fährt zur Höchstform auf. Was hat Maik ihr verschwiegen? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen