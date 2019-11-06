Staffel 9Folge 34vom 06.11.2019
Folge 34: Schmerzgrenze - jetzt bist Du zu weit gegangen!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Karen ist das reinste Nervenbündel - die vierfache Mutter wird von ihrem Sohn Björn geschlagen und gedemütigt. Der 16-Jährige hingegen fühlt sich von seiner Mutter bevormundet und fordert mehr Freiraum. Karen ist nur zu einem Kompromiss bereit, wenn Björn wieder die Schule besucht. Werden sich Mutter und Sohn einig? Rechte: Sat.1
