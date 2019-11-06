Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 36vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Schuldige Hausfrauen

Folge 36: Britt deckt auf: Schuldige Hausfrauen

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die schwangere Steffi ist am Boden zerstört. "Mein Freund Kevin bringt Frauen mit nach Hause und schickt mich in ein anderes Zimmer!", klagt sie. Von Treue hält Kevin nämlich gar nichts: "Ich will eine offene Beziehung!" Doch Steffi unterstellt er Untreue. Die Stimmung im Studio brodelt über. Aber dann lässt Kevin die Bombe platzen. Ist das heute das Ende der chaotischen Beziehung? Rechte: Sat.1

