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SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4vom 06.11.2019
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Unsterblich verliebt - heute gestehe ich Dir meine Gefühle!

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Folge 4: Unsterblich verliebt - heute gestehe ich Dir meine Gefühle!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Markus und Michael sind Arbeitskollegen und gute Kumpel - das könnte sich allerdings heute ändern, denn Michael ist unsterblich in Markus' Frau Sandra verknallt und scheint heute aufs Ganze gehen zu wollen. Wie wird Sandra sich entscheiden? Rechte: Sat.1

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