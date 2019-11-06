Staffel 9Folge 43vom 06.11.2019
Wir leben von Hartz IV - na und?!Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 43: Wir leben von Hartz IV - na und?!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Durch Hartz IV kann ich mein Leben endlich genießen und ich werde den Teufel tun, mir Arbeit zu suchen", trompetet Charly, der seit drei Jahren arbeitslos ist. "Du bist schuld, dass die Arbeitslosen einen schlechten Ruf haben", schreit Anette, die Mutter von drei Kindern ist und Schwierigkeiten hat, sie zu ernähren. Wolfgang, ein Hartz IV-Berater, gibt den Gästen Hilfestellung und verrät Tricks, wie man mehr Geld vom Staat bekommen kann. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1