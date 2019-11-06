Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 49vom 06.11.2019
Ausgenutzt! Meine Liebe hast Du nicht verdient

Folge 49: Ausgenutzt! Meine Liebe hast Du nicht verdient

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Maik ist am Boden zerstört: Seine Frau Steffi hat ihre Koffer gepackt und will die junge Ehe am liebsten rückgängig machen. "Ich habe Steffi sehr vernachlässigt und werde alles tun, um meine Ehe zu retten!" Steffi wirft Maik vor, er hätte all die Jahre auf ihren Gefühlen herumgetrampelt und sie im Stich gelassen. Wird sich Steffi doch noch einmal für Maik entscheiden oder gibt es für sie kein Zurück mehr? Rechte: Sat.1

