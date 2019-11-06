Staffel 9Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: 100 Kilo pralle Lust - mir kann keiner widerstehen!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tina wiegt 168 Kilo, was sie jedoch nicht davon abhält, ihren Körper freizügig zur Schau zu stellen. "Der Erfolg bei Männern gibt mir recht - ich bin eine Sexbombe", prahlt die 28-Jährige. Dass das viele anders sehen, merkt sie spätestes beim Auftritt der schlanken Sandra. Die hat nämlich echte Modelmaße und findet es widerlich, wenn sich Dicke halbnackt präsentieren. Rechte: Sat.1
