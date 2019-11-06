Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 52vom 06.11.2019
Folge 52: Teenie und schwanger - das krieg ich schon hin!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Kind und Ausbildung - wie soll das denn gehen?", fragt Martina Sarah. "Du bist doch nur frustriert, weil du keinen abkriegst", kontert die 17-Jährige, die im fünften Monat schwanger ist. Angelina verteidigt Sarah, weil sie trotz früher Mutterschaft ihre Ausbildung gemacht hat. Sandra hingegen hält junge Mütter generell für überfordert. Rechte: Sat.1

