SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 63vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lutz ist sich nicht sicher, ob seine Ex Patricia ihm ein Kind untergejubelt hat. Er weiß schließlich genau, dass Patricia ihn betrogen hat. Auch sein Kumpel David hält Patricia für eine hinterhältige Schlampe. Durch das Gerede der anderen hat sogar Patricia schon selbst Zweifel an der Vaterschaft. Dabei ist sie doch angeblich nur während der Schwangerschaft fremdgegangen. Rechte: Sat.1

