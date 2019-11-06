Staffel 9Folge 64vom 06.11.2019
Folge 64: Blind vor Liebe - Dein Freund ist nicht der Richtige!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sabrina hat ihren Freund Bektas im Internet überführt. Wie redet sich Bektas da raus, und was weiß ihre Freundin Jessy? Ist Sabrina weiterhin blind vor Liebe oder gibt sie Bektas den Laufpass? Für Ina ist Jenny nur noch ein billiges Flittchen, das mit den Gefühlen ihres Bruders Malte gespielt hat. Nun soll Jenny von ihm schwanger sein. Rechte: Sat.1
