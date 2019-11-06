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SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 68vom 06.11.2019
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Liebessturm: Heute erobere ich Dein Herz!

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Folge 68: Liebessturm: Heute erobere ich Dein Herz!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Julia ist mit den Nerven am Ende: Seit sie Marvin geküsst hat, kann sie nur noch an ihn denken und will ihn ganz für sich haben. Doch einen Tag nach dem Kuss machte er per SMS Schluss und ignoriert Julia seitdem komplett. Ist Marvin tatsächlich einfach nur schüchtern und in Wirklichkeit auch so besessen von Julia, oder bildet sie sich seine Gefühle nur ein? Eine herzzerreißende Liebeserklärung soll es heute richten. Rechte: Sat.1

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