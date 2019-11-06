Staffel 9Folge 72vom 06.11.2019
Britt
Folge 72: Fremdenverkehr - mit wie vielen Männern hattest Du Sex?
Folge vom 06.11.2019
Welches Ergebnis bringt der Lügendetektortest bei Sandras Freund Sven? Hat er sich mit eindeutigen Absichten auf einer einschlägigen Internetseite angemeldet oder war es nur aus Spaß? Das Testergebnis führt zu einem Eklat und Sandra rastet so aus, dass Britt große Mühe hat, die Situation in den Griff zu bekommen. Rechte: Sat.1
