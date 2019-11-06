Staffel 9Folge 74vom 06.11.2019
Britt
Folge 74: 30 Jahre älter - Dein Typ ist doch schon scheintot!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Steffi hat kein Verständnis für die Beziehung von Horst und Ingrid - das Paar hat einen Altersunterschied von 38 Jahren. Doch die beiden lassen sich nicht beeindrucken und kontern. Spannend wird es, als sich Jochen mit seiner provokanten Meinung zu Wort meldet. Rechte: Sat.1
