Staffel 9Folge 81vom 06.11.2019
Britt
Folge 81: Britt deckt auf: Falsche Freunde
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sarah und Jasmin sind beste Freundinnen. Doch dann zeigte Jasmin Sarah eine SMS, die diese von Sarahs Freund bekommen hat, mit dem Wortlaut: "Hast du nicht mal Lust, dich mit mir zu treffen? Hätte echt Lust dich näher kennenzulernen. Aber sag der Sarah bitte nicht, dass ich dir geschrieben habe, kennst sie ja!" Christian allerdings beschwört, diese Nachricht nie geschrieben zu haben. Rechte: Sat.1
