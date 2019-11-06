Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 82vom 06.11.2019
Folge 82: Britt deckt auf: Geschmacklose Gerüchte

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Geschmacklose Gerüchte belasten den 21-jährigen Steffen schwer: Christine und Andreas behaupten, nicht seine Geschwister zu sein. "Christine hasst mich, weil ich homosexuell bin, beide wollen keinen Kontakt mit mir". Im Studio treffen die zerstrittenen Geschwister nach etlichen Jahren wieder aufeinander. Doch statt Frieden zu schließen, bricht Steffen plötzlich auf der Bühne zusammen - was hat seine Schwester bloß getan? Rechte: Sat.1

