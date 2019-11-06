Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 86vom 06.11.2019
Kinderhass - ich will niemals Mutter werden

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Magdalena möchte niemals Kinder bekommen. Sie will Karriere machen und ihre Figur nicht ruinieren. Vor einem Jahr gab es den Verdacht einer Schwangerschaft. Magdalena hätte abgetrieben! Aber: Fehlalarm. Sterilisation ist nun für sie ein Thema. Wie wird Tina, Mutter eines Sohnes, auf Magdalena reagieren? Tina findet Frauen, die Kinder hassen, katastrophal und regt sich über Kinderfeindlichkeit auf. Rechte: Sat.1

