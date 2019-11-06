Staffel 9Folge 86vom 06.11.2019
Britt
Folge 86: Kinderhass - ich will niemals Mutter werden
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Magdalena möchte niemals Kinder bekommen. Sie will Karriere machen und ihre Figur nicht ruinieren. Vor einem Jahr gab es den Verdacht einer Schwangerschaft. Magdalena hätte abgetrieben! Aber: Fehlalarm. Sterilisation ist nun für sie ein Thema. Wie wird Tina, Mutter eines Sohnes, auf Magdalena reagieren? Tina findet Frauen, die Kinder hassen, katastrophal und regt sich über Kinderfeindlichkeit auf. Rechte: Sat.1
