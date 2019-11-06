Staffel 9Folge 89vom 06.11.2019
Britt
Folge 89: Drahtseilakt: Werden wir uns heute trennen?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Kaum war Maximilian auf der Welt, sagte mir Isabell, dass ihr Ex Matthias vielleicht der Vater ist" wirft Daniel seiner Freundin vor. Lange Zeit hatte sie ihm verschwiegen, dass sie zu Beginn der Beziehung zweigleisig fuhr. "Ich hatte Angst, dass er mich verlassen wird, wenn mein Ex der Vater ist" erklärt Isabell ihr Verhalten. Doch liegt sie da so falsch? Zumindest wird Daniel heute erfahren, ob er tatsächlich Vater ist. Rechte: Sat.1
