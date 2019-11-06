Staffel 9Folge 91vom 06.11.2019
Sextourist - in welchen Betten warst Du noch?Jetzt ohne Werbung streamen
Britt
Folge 91: Sextourist - in welchen Betten warst Du noch?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jan und Marcel streiten sich, ob und wo Marcel mit Jans Schwester Cornelia Sex hatte. Und auch Cornelia selbst äußert ihre Ansicht zu dem Thema. Wer lügt und wer spricht die Wahrheit, und was wird Jan machen, wenn er das Ergebnis des Lügendetektortests erfährt? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1