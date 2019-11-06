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SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 94vom 06.11.2019
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Dauerbrüter - Wie viele Kinder willst Du noch kriegen?

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Folge 94: Dauerbrüter - Wie viele Kinder willst Du noch kriegen?

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Frauen mit vielen Kindern erkennt man auf den ersten Blick. Sie sind fett, ungepflegt und haben keine Zähne!". Christoph glaubt, dass Frauen mit vielen Kindern ungepflegt und asozial sind und behauptet noch dazu, dass diese "Dauerbrüter" alle vom Staat leben und die Steuerzahler für sie aufkommen müssen. Als Annette, Mutter von elf Kindern, das Studio betritt, kocht die Stimmung komplett über. Rechte: Sat.1

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