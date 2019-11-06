Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 97vom 06.11.2019
Folge 97: Hausbesuch

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute gibt es eine besondere Sendung, die nicht im Studio stattfindet! Die Familie Gleich aus Bayern war bei Britt zu Gast - Mutter Elisabeth, ihre Tochter Janine und Janines Schwester Natalie. Die drei haben einen Familienstreit ausgefochten. Das Hauptproblem: Janines Sohn Daniel. Es geht um die Erziehung des Kindes, und weil Britt sich solchen Themen immer wieder widmet, wurde die Familie zu Hause besucht. Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

