Aleks, Phil, Oli versus Daniel, Vanessa, JeannineJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Aleks, Phil, Oli versus Daniel, Vanessa, Jeannine
43 Min.Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Aleksandra Bechtel, Oliver Petszokat, Daniel Boschmann, Jeannine Michaelsen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions