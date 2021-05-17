Gülcan, Stefanie, Claire versus Christian, Stephan, GilJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 17.05.2021: Gülcan, Stefanie, Claire versus Christian, Stephan, Gil
43 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Buchstaben Battle". // Ruth Moschner präsentiert die Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Gülcan Kamps, Claire Oelkers, Christian Düren und Gil Ofarim) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Dort treten sie alleine an, um 26 Fragen schnell zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions