Buchstaben Battle

Joyce, Anika, Faisal versus Jeannine, Jannes, Daniel

SAT.1Folge vom 19.05.2021
Joyce, Anika, Faisal versus Jeannine, Jannes, Daniel

Joyce, Anika, Faisal versus Jeannine, Jannes, DanielJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 19.05.2021: Joyce, Anika, Faisal versus Jeannine, Jannes, Daniel

43 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Faisal Kawusi, Jeannine Michaelsen und Daniel Boschmann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

