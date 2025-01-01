Gregor, Sonja, Marlene versus Wanja, Julian, EstherJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Gregor, Sonja, Marlene versus Wanja, Julian, Esther
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Gregor Meyle, Marlene Lufen, Wanja Mues und Esther Schweins) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions