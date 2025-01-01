Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Gregor, Sonja, Marlene versus Wanja, Julian, Esther

SAT.1
Gregor, Sonja, Marlene versus Wanja, Julian, Esther

Gregor, Sonja, Marlene versus Wanja, Julian, EstherJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Gregor, Sonja, Marlene versus Wanja, Julian, Esther

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Gregor Meyle, Marlene Lufen, Wanja Mues und Esther Schweins) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

