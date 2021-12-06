Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 1 vom 06.12.2021
90 Min. Ab 12

Endorphin-Ausschüttung deluxe: Bülent Ceylan geht mit seinem zehnten Bühnenprogramm auf große Tournee und widmet sich diesmal voll und ganz dem Thema "Lachen", die wohl beste Medizin für Körper und Geist. Er kümmert sich um all diejenigen, die aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommen und ist besonders nachsichtig mit den Opfern seiner Arbeit - also den Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten ...

