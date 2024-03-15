Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bülent Ceylan Live - Lassmalache

Bülent Ceylan Live - Lassmalache Teil 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 15.03.2024
Bülent Ceylan Live - Lassmalache Teil 2

Bülent Ceylan Live - Lassmalache Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Bülent Ceylan Live - Lassmalache

Folge 2: Bülent Ceylan Live - Lassmalache Teil 2

45 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12

Teil 2 der Endorphin-Ausschüttung deluxe: Bülent Ceylan geht mit seinem zehnten Bühnenprogramm auf große Tournee und widmet sich diesmal voll und ganz dem Thema "Lachen", die wohl beste Medizin für Körper und Geist. Er kümmert sich um all diejenigen, die aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommen und ist besonders nachsichtig mit den Opfern seiner Arbeit - also den Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten ...

Bülent Ceylan Live - Lassmalache
SAT.1
Bülent Ceylan Live - Lassmalache

Bülent Ceylan Live - Lassmalache

