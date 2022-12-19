Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 19.12.2022
Folge vom 19.12.2022: Die Familienlodge

44 Min.Folge vom 19.12.2022

Familie Bixby gehört ein wunderschönes Blockhaus aus den 40er-Jahren, das versteckt in den Wäldern Colorados liegt. Doch je größer die Familie mit Enkelkindern wird, desto enger ist die Hütte. Deshalb brauchen sie mehr Platz und wollen die vorhandene Fläche besser nutzen. David und Cristi planen einen offeneren Grundriss und kindgerechte Bäder. Der Fokus der Renovierung liegt darauf, den Charme des alten Grundstücks zu erhalten und das Haus dennoch so zeitgemäß zu gestalten, dass mehrere Generationen sich dort wie wohl fühlen können.

