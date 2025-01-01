BULLETPROOF - DIE CHALLENGE
Folge 2: Seid ihr schwindelfrei?
33 Min.Ab 6
Für die Teilnehmenden geht es dieses Mal hoch hinaus. Aber nicht nur in schwindelnder Höhe müssen sie ihre Willenskraft beweisen, auch am Boden brauchen sie einen eisernen Willen und starke Arme.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BULLETPROOF - DIE CHALLENGE
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio71