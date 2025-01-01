BULLETPROOF - DIE CHALLENGE
Folge 6: Jetzt zählt jede Sekunde
36 Min.Ab 12
In Folge 6 überschlagen sich die Ereignisse. Das Adrenalin steigt, als die Teilnehmer erfahren, dass sie nicht nur von einer Brücke springen, sondern sich auch einer Feuerprobe stellen müssen. Als es zu einem unglücklichen Zwischenfall kommt, muss ein Teilnehmer die Sendung verlassen. Wie kam es dazu?
BULLETPROOF - DIE CHALLENGE
Genre:Reality, Fun- und Extremsport
12
Copyrights:© Studio71