1. Spieltag, 2. BundesligaJetzt kostenlos streamen
Bundesliga Pur
Folge 1: 1. Spieltag, 2. Bundesliga
45 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Während der Saison liefert Bundesliga Pur am Sonntagmorgen den umfassenden Überblick zum aktuellen Spieltag der ersten und zweiten Bundesliga und fasst in 90 Minuten die Highlights der Freitags- und Samstagspartien zusammen.
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Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
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