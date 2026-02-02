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Bundesliga Pur

2. Spieltag, 2. Bundesliga

Sport1Staffel 2026Folge 2vom 16.08.2026
2. Spieltag, 2. Bundesliga

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Folge 2: 2. Spieltag, 2. Bundesliga

44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Diese Sportsendung liefert eine Zusammenfassung der aktuellen Begegnungen der 1. Fußball-Bundesliga. Highlights aller Spiele des Wochenendes und alle Tore werden in Kurzform erläutert.

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