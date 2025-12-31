Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit
Folge vom 31.12.2025: Brennpunkt Bahnhof
44 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 12
Am Hauptbahnhof in Köln hat die Bundespolizei mit einer stark alkoholisierten Person alle Hände voll zu tun. Der betrunkene Mann aus Polen hat ein Gleis überquert. Dieses lebensgefährliche Verhalten gilt es sofort zu unterbinden. Kommandant Mario und seine Crew kontrollieren auf der Ostsee eine dänische Segeljacht. Und am Flughafen in Stuttgart machen sich zwei Bundespolizisten auf den Weg zum Rollfeld. An Bord einer Maschine aus der Türkei sitzt ein Mann, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Kurz nach der Landung greifen die Beamten zu.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.