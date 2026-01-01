Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit
Ab 12
Ab 12
Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit
Die Bundespolizei ist eine der größten Sicherheitsbehörden Deutschlands. Sie untersteht dem Bundesministerium des Innern und zeigt dort Präsenz, wo andere reisen, pendeln oder einfach sicher ankommen wollen. Am Hauptbahnhof in Berlin, am Flughafen in Stuttgart oder auf der Ostsee an Bord des Einsatzschiffes BP 82 „Bamberg“: Die Aufgaben der Bundespolizei sind vielfältig und anspruchsvoll. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Die Beamtinnen und Beamten schützen auch Botschaften und die Landesgrenzen. In ihrem Berufsalltag sind Verantwortungsbereitschaft, Fingerspitzengefühl und Teamarbeit gefragt. Diese Serie begleitet die Männer und Frauen bei ihren Einsätzen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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