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BUNDESWEHR

Die Waffenkammer der Bundeswehr

WELTFolge vom 29.03.2026
Die Waffenkammer der Bundeswehr

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BUNDESWEHR

Folge vom 29.03.2026: Die Waffenkammer der Bundeswehr

61 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 16

Seit der Gründung der Bundeswehr Mitte der Fünfzigerjahre haben sich die Waffen der Truppe enorm verbessert. Heute können die Soldaten auf modernste Feuerwaffen zurückgreifen. Von Handfeuerwaffen über Granatmaschinen bis zur Panzerfaust und noch größeren Geschützen gibt die Dokumentation einen Überblick über das Arsenal der deutschen Streitkräfte. Ein Blick in die Waffenkammer der Bundeswehr erklärt die Technik der Waffen und stellt ihre Einsatztaktiken vor.

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